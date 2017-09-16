Матвиенко стала почетным гражданином Ашхабада

АШХАБАД, 16 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в субботу подписал указ о присвоении председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звания "Почетный гражданин города Ашхабада", сообщает Туркменское телевидение.

Спикер Совета Федерации РФ с 16 по 18 сентября находится в Ашхабаде с официальным визитом.

На торжественной церемонии награждения президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал Валентину Матвиенко истинным другом Туркменистана и отметил ее вклад в развитие отношений между Туркменистаном и Россией в политике, экономике, научно-образовательной и культурной сферах.

В ответном слове Валентина Матвиенко поблагодарила туркменского лидера за присвоение почетного звания.

"Я с большой радостью всегда приезжаю в вашу гостеприимную, замечательную страну и не перестаю восхищаться вашей беломраморной столицей. Мы все много ездим, много видели городов, но я абсолютно искренне говорю, что это один самых красивых, самых ухоженных, самых чистых городов мира", — сказала спикер Совета Федерации РФ.

Матвиенко, в рамах визита в Туркменистан, примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которая состоится в воскресенье в Ашхабаде.