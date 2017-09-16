Во Флориде восстановили энергоснабжение 5,6 млн потребителей

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Во Флориде восстановлено энергоснабжение более 5,6 миллиона потребителей, лишившихся его в результате урагана "Ирма", сообщил в субботу губернатор этого штата Рик Скотт.

"Восстановлено энергоснабжение более чем 5,6 миллиона жилых домов и офисных зданий", — сообщил он на своей странице в Twitter.

Как сообщило на своем сайте Управление по чрезвычайным ситуациям Флориды, на данный момент без электричества остаются чуть больше 1,1 миллиона или около 10% потребителей в округах штата, пострадавших от урагана.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.