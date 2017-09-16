МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Соглашение о режиме свободной торговли между Украиной и ЕС необходимо пересмотреть, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Такая необходимость, по ее мнению, связана с изменениями, которые произошли в экономике Украины и Евросоюза за время после подписания договора. "Это соглашение уже устарело. Квоты, в частности, не работают ни для Украины, ни для ЕС", — цитирует Микольскую "Корреспондент.net".

"Теперь нам надо садиться и обсуждать, где мы можем дополнительно пойти навстречу и отменить эти ограничения", — сказала она. Микольская также отметила, что действующее соглашение стало толчком для украинских компаний для выхода на европейские рынки.

Режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС вступил в силу на Украине с 1 января 2016 года. Россия для защиты своего рынка от наплыва беспошлинных европейских товаров с этой же даты приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

Условиями функционирования ЗСТ торговля между Украиной и Евросоюзом была предусмотрена по преференциальным тарифам в пределах определенных квот. Поставки свыше квот осуществляются по общим тарифам. При этом в рамках соглашения Украина ввела для ЕС квоты только на три вида продукции — свинину, мясо птицы и сахар, тогда как ЕС ввел такие квоты на 36 видов украинских товаров. Противники ЗСТ отмечали, что ЕС заинтересован в поставках с Украины исключительно дешевого сырья.