В Словакии разбился одномоторный самолет, погиб один человек

ПРАГА, 16 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Одномоторный самолет Zlín Z-37 Čmelák упал в субботу во время показательных выступлений на аэродроме в городе Прьевидза на западе Словакии, один человек при этом погиб, двое получили тяжелые ранения, сообщил журналистам представитель службы "скорой помощи" республики Йозеф Минар.

"Во второй половине дня в субботу на аэродроме в Прьевидзе упал одномоторный самолет сельскохозяйственной авиации Zlín Z-37 Čmelák. В результате аварии один из находившихся на борту самолета людей погиб, двое тяжело ранены и вертолетом перевезены в больницу, одна из них женщина", — сказал Минар.

Авария произошла на глазах зрителей во время показательных авиаполетов в рамках дня открытых дверей на местном аэродроме.