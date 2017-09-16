Родители отдыхавших в сгоревшем лагере в Одессе собрались на митинг

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Родители детей, отдыхавших в сгоревшем в Одессе лагере "Виктория", собрались на митинг возле здания горсовета, сообщает местное издание "Думская".

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Погибли трое детей.

"Около 17 часов (совпадает с мск) к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты. Люди требуют прибытия мэра (Геннадия) Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге участвует около 200 человек", — пишет издание.

3х девочек в лагере Виктория забыли при эвакуации. Все они жили в одной комнате. Нашли фрагменты тел 3х погибшихhttps://t.co/bk8xMdjPLu — odessa-ua🇺🇦 (@uanews3) 16 сентября 2017 г.

Позже издание сообщило, что "начался штурм здания, пытаются выбить двери, появились шины"; по состоянию на 18.00 напряжение немного спало, но "осада здания продолжается".

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