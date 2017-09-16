В Атлантическом океане сформировался тропический шторм Ли

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тропический шторм Ли сформировался в Атлантическом океане, сообщает в субботу Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Депрессия усилилась до тропического шторма Ли", — сообщает центр.

По данным NHC, шторм Ли находится в 1055 километрах к юго-западу от островов республики Кабо-Верде. Максимальная скорость ветра достигает 65 километров в час. Шторм движется на запад со скоростью 19 километров в час.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Норма" усилился до урагана близ Мексики.