Жители Одессы несут цветы и мягкие игрушки к месту пожара в детском лагере

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Жители Одессы несут цветы и мягкие игрушки к месту пожара в детском лагере "Виктория", сообщает в субботу местное издание "Думская".

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Погибли трое детей.

"Спустя 12 часов после пожара в муниципальном лагере "Виктория" на месте продолжают работать эксперты, а также дежурит пожарная машина ГСЧС. Весь день здесь продолжались поиски третьей девочки, тело которой нашли около 16 часов. Тем временем небезразличные горожане приносят к месту трагедии цветы и мягкие игрушки", — говорится в сообщении.

Также издание сообщило об отстранении от должности главы Киевской районной администрации Владимира Сушкова, директора лагеря Петроса Саркисяна и его заместителя, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Кроме того, сообщается, что директор департамента образования Одессы Елена Буйневич подала в отставку.