МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Специалисты фирмы Armis Labs обнаружили вирус, способный заражать устройства через Bluetooth. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Вирус, получивший название Blueborne, позволяет получать контроль над компьютерами и мобильными устройствами, при этом для заражения достаточно лишь включенного Bluetooth. Сама процедура взлома занимает всего лишь около 10 секунд, пишет издание Wired.

"BlueBorne может быть использован злоумышленниками для таких целей, как кибершпионаж, похищение данных, внедрение программ-вымогателей", — подчеркнули эксперты Armis Labs.

Обнаруженные уязвимости присутствуют на всех устройствах с Android, Linux, Windows и всеми версиями iOS до десятой. Потенциально уязвимыми для BlueBorne являются практически все устройства с Bluetooth, число которых в мире достигает 8,2 миллиарда, отмечают в Armis Labs.