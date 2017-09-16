Евросоюзу нельзя отталкивать Турцию, считает помощник главы НАТО

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Евросоюзу следует проявлять осторожность в вопросе вступления Турции в объединение и не заявлять, что она никогда не станет членом ЕС, считает помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Тачан Ильдем.

"Очень важно признать факт того, что когда страна стремится присоединиться к евроатлантическим и европейским структурам, должна сохраняться перспектива и разумные временные рамки", — сказал турецкий дипломат Ильдем, выступая на четырнадцатой ежегодной встрече наблюдательного совета YES. Трансляцию вел сайт совета.

По его словам, "недовольство и разочарование в Турции растут большими темпами в связи с тем, как идут переговоры о вступлении".

"Турция выразила свое намерение вступить в клуб в 1963 году и до сих пор остается на пороге союза. В этом отношении, я думаю, было бы мудрым относиться к вопросу членства в таких структурах с определенной осторожностью, не создавать у населения в этих странах ощущение, что они никогда не вступят в институты", — заявил Ильдем.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.