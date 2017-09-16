В НАТО прокомментировали покупку Турцией российских С-400

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не свидетельствует об отдалении Анкары от НАТО и сближении с Россией, заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Тачан Ильдем.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

"Если вы имели в виду покупку С-400, то я не думаю, что это свидетельствует об отдалении Турции от НАТО или западных институтов и сближении с Россией. Я не думаю. Потому что турецкое руководство ясно заявило, что они считают Турцию верным союзником по НАТО, и она останется таковой", — сказал Ильдем, выступая на четырнадцатой ежегодной встрече наблюдательного совета YES, трансляцию вел сайт совета.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью РИА Новости заявил в этой связи, что каждая страна-член НАТО самостоятельно принимает решение о покупке вооружений, при этом Турция не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса.