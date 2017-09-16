Британская полиция проводит обыски в графстве Суррей

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полиция Великобритании проводит обыск жилого помещения в городе Санбери графства Суррей в связи с терактом в лондонском метро, произошедшем в пятницу, сообщается на сайте ведомства.

Зона проведения операции охраняется полицейскими кордонами, жители близлежащих домов эвакуированы в качестве меры предосторожности. В операции участвуют местные правоохранительные органы совместно с полицией Лондона.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. В субботу полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в графстве Кент.