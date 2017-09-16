Найдено тело третьего погибшего при пожаре в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Найден фрагмент тела третьего погибшего ребенка при пожаре в детском лагере в Одессе, сообщили в полиции одесской области.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Ранее сообщалось о трех погибших детях (тела двух были найдены). По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

"После пожара обнаружен фрагмент тела. Примерно в 15.50 (совпадает с мск) на месте пожара был обнаружен третий фрагмент человеческого тела. По состоянию на 17.00 сообщаем, что во время пожара погибли три человека", — говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.