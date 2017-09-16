Иракские военные освободили город на границе с Сирией от террористов

Ситуация на границе Ирака и Сирии. Архивное фото

Ситуация на границе Ирака и Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иракские военные освободили от группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе операции на границе с Сирией город Акашат и выезд на международное шоссе, сообщается в заявлении армии.

Ранее в субботу иракское командование заявило о начале операции в западной провинции Анбар на границе с Сирией. К северо-востоку от города Акашат находится крупный оплот террористов ИГ* город Эль-Каим.

"Силы армии, народного и племенного ополчения и тактический полк полиции провинции Анбар освободили город Акашат полностью", — говорится в сообщении на странице командования в Facebook.

Военные отметили, что также разблокирована дорога, соединяющая Акашат с международным шоссе. Операции по зачистке в районе продолжаются.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.