Пушилин обещал показать в Минске книгу о преступлениях силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин обещал предоставить возможность участникам переговоров ознакомиться с книгой, в которой собраны доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса с 2014 года.

"Сегодня презентация одной очень интересной книги. У нее есть название "Книга повести живых"… Но мы ее назвали "Белая книга" — книга преступлений против людей, живущих в Донбассе. В ней берется период с 2014 по 2016 год … Появилась необходимость сбора информации о преступлениях, которые украинская власть совершила по отношению к жителям Донбасса", — заявил журналистам в ходе презентации книги заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Полпред республики на переговорах по Украине в Минске в свою очередь добавил, что материалы, собранные в данной книге, являются фактами геноцида и преступлений украинских силовиков. Также он пообещал предоставить возможность участникам переговоров в Минске ознакомиться с данным изданием.

"В "Белой книге" собраны все факты геноцида киевской власти против мирного населения. Сборник свидетельствует и является доказательством преступлений того режима (действующая власть на Украине – ред.)… На страницах книги дается юридическая оценка преступлений и массовых убийств. Безусловно, я возьму с собой в Минск эту книгу. Безусловно, я раздам … Передам, конечно же, и украинской стороне, но сомневаюсь, что они ее возьмут", — сказал Пушилин в ходе презентации книги.

Все материалы, напечатанные в сборнике, были собраны жителями Донбасса при участии общественной комиссии, которая занимается сбором доказательств военных преступлений силовиков, отметил Басурин.