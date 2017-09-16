Ишингер: ФРГ после выборов продолжит курс на единую позицию ЕС по Украине

БЕРЛИН, 16 сен – РИА Новости. Новое правительство ФРГ продолжит курс на сохранение общей позиции ЕС по кризису на Украине, заявил в субботу председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии 24 сентября.

"Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что после предстоящих выборов в Германии продолжит существование проевропейское правительство. Я думаю, что это проевропейское правительство также будет непрерывно поддерживать сохранение общей позиции ЕС относительно кризиса внутри и вокруг этой страны", — сказал Ишингер, выступая на четырнадцатой ежегодной встрече наблюдательного совета YES, трансляцию вел сайт совета.