Глава Исландии одобрил запрос о проведении досрочных выборов в парламент

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон одобрил запрос премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона о проведении досрочных парламентских выборов после выхода одной из партий из коалиционного правительства, пишет издание Iceland Monitor.

Сообщается, что возможной датой выборов может стать 4 ноября. Грядущие внеочередные выборы станут вторыми с осени прошлого года.

Исландская партия "Светлое будущее" заявила о выходе из правительственной коалиции на фоне скандала вокруг отца премьер-министра страны. Скандал разразился из-за рекомендательного письма, которое составил отец Бенедиктссона для осужденного по обвинению в педофилии.

Подобные письма в Исландии служат для "восстановления чести" — процедуры, которая позволяет лицам, которые отбыли наказание за тяжкие преступления, вновь получить возможность трудоустройства. Летом стало известно о трех случаях "восстановления чести" осужденных за педофилию, что спровоцировало волну возмущения среди общественности и вызвало массовые призывы отказаться от этой практики.

Позже стало известно, что рекомендацию одному из осужденных составил отец премьера, а сам Бенедиктссон был в курсе произошедшего, но не уведомил об этом своевременно партнеров по коалиции. Председатель партии "Светлое будущее" назвал инцидент "последней каплей", которая окончательно лишила правительство доверия.

По итогам выборов, прошедших в октябре 2016 года, в Исландии было сформировано коалиционное правительство, в которое вошли консервативная Партия независимости, Партия реформ и движение "Светлое будущее". Правительство возглавил лидер Партии независимости Бьярни Бенедиктссон.