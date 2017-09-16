В Одессе прошли задержания после пожара в детском лагере

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Возможные причастные к нарушениям в одесском детском лагере "Виктория", в котором произошел пожар в ночь на субботу, доставлены в полицию, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Ранее сообщалось о трех погибших детях (тела двух были найдены). По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

"По состоянию на 13.30 (совпадает с мск) 16 сентября все лица, которые могут быть причастны к различным нарушением в лагере, доставлены в подразделения полиции за исключением директора, который лежит в стационаре. Решается вопрос о проведении с ним первоочередных следственных действий. Якобы его состояние тяжелое, поэтому мы ждем заключения врачей", — сказал Головин.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил журналистам, что у директора лагеря — проблемы с сердцем. "У него недавно был инфаркт, ночью, когда я прибыл на место, его увезли с остановкой сердца", — отметил Труханов.