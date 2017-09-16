Депутат Госдумы объяснил заявления КНДР о наращивании ядерного оружия

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заявление лидера КНДР Кима Чена Ына о том, что КНДР будет наращивать ядерное оружие, пока она не будет готова нанести массированный ответный удар по США, — это попытка Северной Кореи защититься от устрашения со стороны США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делами Дмитрий Новиков (КПРФ).

Ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что, согласно заявлению лидера КНДР Ким Чен Ын, страна продолжит развивать ядерное оружие, пока не будет готова нанести массированный ответный удар по США.

"Это попытка защититься от устрашения со стороны США и предупредить о том, что они (представители КНДР — ред.) не собираются сдавать свои позиции в той конфронтации, которая навязывается им извне", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий отметил, что, когда представители КНДР говорит про ответный удар, они имеют в виду не готовность самим развязать военные действия, а готовность противостоять вмешательству извне. "Источником этого вмешательства является внешнеполитический курс Белого Дома, внешнеполитический курс Вашингтона", — считает депутат.

"И они не видят возможности идти по пути разоружения именно потому, что в этом случае можно получить любое клеймо: "центра зла" или еще что-нибудь (американские политики умеют придумывать такого рода названия), и получить откровенную агрессию в отношения себя. Поэтому для того, чтобы избежать худшего сценария, для того, чтобы отстоять свою независимость, свои возможности самостоятельно развиваться, (они — ред.) идут этим путем: наращивают военный потенциал, оборонный потенциал. И его развитие предполагает определенные технические возможности, об этом они и говорят", — пояснил Новиков.

Первый зампред думского комитета обратил внимание, что вблизи США нет военных баз КНДР, а военные базы США есть и в Южной Корее, и в Японии. "И военно-морской флот США постоянно бороздит просторы Тихого океана. Так что, (это — ред.) политика защиты даже тогда, когда речь идет об ответом ударе", — заключил депутат.