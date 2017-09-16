Немецкий дипломат: у Украины нет шансов вступить в НАТО в ближайшее время

БЕРЛИН, 16 сен – РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе невозможно.

Ишингер рассказал, что в 1990-х годах участвовал в дискуссии, на которой обсуждалось расширение НАТО и критерии вступления стран в организацию. Тогда был разработан тест из трех пунктов, утвердительный ответ на которые давал бы зеленый свет стране на вступление в альянс, а именно: все члены НАТО должны быть уверены, что страна едина в своем намерении присоединиться к альянсу без риска ее разделения из-за процесса вступления; согласны с тем, что вступление этой страны в НАТО — хорошая идея, и что оно укрепит всю европейскую и евроатлантическую безопасность в целом.

"Если все три ответа были "да", то мы говорили, что это достаточно хороший вариант, и мы можем пригласить эту страну. Я боюсь, что если сейчас применить этот тройной тест из 1990-х к Украине, вы не получите трех "да", скорее всего, вы получите три вопросительных знака. Поэтому я думаю, что нужно обеспечить реалистичность ожиданий", — сказал Ишингер, выступая на четырнадцатой ежегодной встрече наблюдательного совета YES, трансляцию вел сайт совета.

По его мнению, члены НАТО сейчас не выразят желания всерьез рассматривать идею приглашения Украины в альянс в любой момент "в ближайшие месяцы или ближайшую пару лет".

"Ключевая проблема – это конфликт. Многие члены НАТО скажут: "Если мы пригласим Украину, мы фактически импортируем проблему с Россией в НАТО", — добавил Ишингер.