Глава Пентагона заявил о готовности США защищать Японию от провокаций КНДР

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны США Джеймс Мэттис заверил в телефонном разговоре японского коллегу Ицунори Онодэру в готовности Вашингтона защищать Японию от провокаций со стороны КНДР, сообщил в субботу официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг.

"Министр обороны заверил японского коллегу в непоколебимой приверженности США обороне Японии и обеспечению безопасности в регионе", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Мэннинга по поводу телефонного разговора глав военных ведомств двух стран.

Как отмечается в сообщении, "Мэттис и Онодэра согласились с тем, что провокационные действия КНДР делают необходимой более четкую демонстрацию единого фронта со стороны США, Японии и Южной Кореи". Также отмечается, что оба министра отметили важность военного сотрудничества между тремя странами.

Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие санкции против КНДР. Эти резолюции стали ответом на продолжающиеся ракетные и ядерные испытания КНДР.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 06.57 (00.57 мск), в промежуток с 07.04 (01.04 мск) до 07.06 (01.06 мск) перелетела через территорию Японии и в 07.16 (01.16 мск) упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи километров, высота — около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.