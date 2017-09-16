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В мире

В Мюнхене стартовал фестиваль пива "Октоберфест"

16:3416.09.2017
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© AFP 2017 / CHRISTOF STACHEДевушки на фестивале Октоберфест в Мюнхене. Архивное фотоДевушки на фестивале Октоберфест в Мюнхене. Архивное фото
© AFP 2017 / CHRISTOF STACHE

БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Мюнхене в субботу стартовал в 184-й раз традиционный фестиваль пива "Октоберфест" (Oktoberfest).

Октоберфест: выпил пива - блесни эрудицией
Он начался с церемонии вскрытия бочки со свежесваренным пивом бургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Как сообщает телеканал N24, Дитер пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("откупорено").

Первую литровую кружку пива (Mass) получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.

Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене, который продлится до 3 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. В открытии праздника участвовали несколько десятков тысяч человек, несмотря на проливной дождь. Как сообщил телеканал n-tv, уже к 9.00 (10.00 мск) перед входом выстроились длинные очереди, посетители одеты в традиционные баварские костюмы.

Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры на подъездах к традиционному месту проведения фестиваля — площадке "Терезин луг" (42 гектара), полицейские были оснащены дополнительными видеокамерами. Как и в прошлом году, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.

"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября, тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября, в этом году — 3 октября.

Октоберфест - самый большой в мире праздник пива
© REUTERS / Michaela RehleОктоберфест ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, который назвали в честь невесты. Самого же кронпринца впоследствии короновали на баварский престол.Участники парада на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Октоберфест ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, который назвали в честь невесты. Самого же кронпринца впоследствии короновали на баварский престол.
© AP Photo / Matthias SchraderШествие пивоваров, открытие пивного шатра Schottenhammel, бургомистр, откупоривающий первую пивную бочку — традиции фестиваля год от года не меняются.Участница парада на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Шествие пивоваров, открытие пивного шатра Schottenhammel, бургомистр, откупоривающий первую пивную бочку — традиции фестиваля год от года не меняются.
© REUTERS / Michaela RehleЕжегодно "Терезин луг", общая площадь которого составляет 42 гектара, за время проведения фестиваля посещают миллионы человек.Девушки на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Ежегодно "Терезин луг", общая площадь которого составляет 42 гектара, за время проведения фестиваля посещают миллионы человек.
© REUTERS / Michaela RehleВ 2015 году на Октоберфест приехало "всего" 5,9 миллиона человек - меньше, чем в 2014-м (6,3 миллиона), что связывают с неблагоприятным курсом рубля, ведь традиционно гости из России с удовольствием приезжают на пивной баварский праздник.Гости на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
В 2015 году на Октоберфест приехало "всего" 5,9 миллиона человек - меньше, чем в 2014-м (6,3 миллиона), что связывают с неблагоприятным курсом рубля, ведь традиционно гости из России с удовольствием приезжают на пивной баварский праздник.
© REUTERS / Michaela RehleУчастники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.Участники парада на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
© AP Photo / Matthias SchraderУчастники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.Участники парада на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
© REUTERS / Michaela RehleУчастники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.Участники парада на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
© REUTERS / Michaela RehleВо время фестиваля в Мюнхене выпивается около 8 миллионов литров пива.Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Во время фестиваля в Мюнхене выпивается около 8 миллионов литров пива.
© AFP 2017 / CHRISTOF STACHEГости фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.Девушки на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© AFP 2017 / CHRISTOF STACHE
Гости фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© AP Photo / Matthias SchraderОргкомитет фестиваля, опасаясь ЧП и терактов, запретил проносить на территорию фестиваля рюкзаки и тяжелые сумки и ввел обязательную проверку граждан и их сумок на входах на "Терезин луг" — раньше такой проверки не было.Гости на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Оргкомитет фестиваля, опасаясь ЧП и терактов, запретил проносить на территорию фестиваля рюкзаки и тяжелые сумки и ввел обязательную проверку граждан и их сумок на входах на "Терезин луг" — раньше такой проверки не было.
© AP Photo / Matthias SchraderГостей фестиваля ждут 144 ресторана и лотка с едой и напитками, 119 тысяч сидячих мест, 16 гигантских и 21 маленький пивной шатер, колесо обозрения и "американские горки", жареные куры и крендели.Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Гостей фестиваля ждут 144 ресторана и лотка с едой и напитками, 119 тысяч сидячих мест, 16 гигантских и 21 маленький пивной шатер, колесо обозрения и "американские горки", жареные куры и крендели.
© AP Photo / Matthias SchraderУчастники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.Участники парада на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
© AP Photo / Matthias SchraderУчастники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.Участники парада на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
© REUTERS / Michaela RehleОктоберфест в этом году продлится до 3 октября.Гости на фестивале Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Октоберфест в этом году продлится до 3 октября.
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