В Мюнхене стартовал фестиваль пива "Октоберфест"

БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Мюнхене в субботу стартовал в 184-й раз традиционный фестиваль пива "Октоберфест" (Oktoberfest).
Он начался с церемонии вскрытия бочки со свежесваренным пивом бургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Как сообщает телеканал N24
, Дитер пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("откупорено").
Первую литровую кружку пива (Mass) получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.
Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене, который продлится до 3 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. В открытии праздника участвовали несколько десятков тысяч человек, несмотря на проливной дождь. Как сообщил телеканал n-tv, уже к 9.00 (10.00 мск) перед входом выстроились длинные очереди, посетители одеты в традиционные баварские костюмы.
Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры на подъездах к традиционному месту проведения фестиваля — площадке "Терезин луг" (42 гектара), полицейские были оснащены дополнительными видеокамерами. Как и в прошлом году, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.
"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.
Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября, тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября, в этом году — 3 октября.
Октоберфест ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, который назвали в честь невесты. Самого же кронпринца впоследствии короновали на баварский престол.
Шествие пивоваров, открытие пивного шатра Schottenhammel, бургомистр, откупоривающий первую пивную бочку — традиции фестиваля год от года не меняются.
Ежегодно "Терезин луг", общая площадь которого составляет 42 гектара, за время проведения фестиваля посещают миллионы человек.
В 2015 году на Октоберфест приехало "всего" 5,9 миллиона человек - меньше, чем в 2014-м (6,3 миллиона), что связывают с неблагоприятным курсом рубля, ведь традиционно гости из России с удовольствием приезжают на пивной баварский праздник.
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
Во время фестиваля в Мюнхене выпивается около 8 миллионов литров пива.
Гости фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
Оргкомитет фестиваля, опасаясь ЧП и терактов, запретил проносить на территорию фестиваля рюкзаки и тяжелые сумки и ввел обязательную проверку граждан и их сумок на входах на "Терезин луг" — раньше такой проверки не было.
Гостей фестиваля ждут 144 ресторана и лотка с едой и напитками, 119 тысяч сидячих мест, 16 гигантских и 21 маленький пивной шатер, колесо обозрения и "американские горки", жареные куры и крендели.
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
Октоберфест в этом году продлится до 3 октября.