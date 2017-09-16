В Малайзии задержали семь подозреваемых в связи с пожаром в Куала-Лумпур

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полиция Малайзии задержала семь подростков по подозрению в причастности к пожару в религиозной школе в Куала-Лумпур, в результате которого погибли более 20 человек, сообщает издание Star.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 25 человек, среди которых ученики и учителя, погибли в четверг в результате пожара в религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпур.

Начальник полиции столицы страны Датук Амар Сингх Ишар Сингх подтвердил задержания. "Да, я подтверждаю, что были произведены аресты", — приводит издание его слова.

Отмечается, что возраст задержанных от 12 до 18 лет.