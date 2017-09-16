СМИ узнали о планах Саакашвили устроить митинг у Верховной рады

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен 19 сентября организовать митинг у здания Верховной рады в Киеве, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в окружении политика.

Митинг должен будет начаться в 10 часов утра, на нем будет выдвинуто требование предоставить Саакашвили право выступить перед депутатами. "Дальше будем смотреть по развитию ситуации. Настроение решительное", — заявил источник издания.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.