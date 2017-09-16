МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Почетный президент авиасалона МАКС Магомед Толбоев общался с погибшим американским пилотом подполковником Эриком Шульцем и предупреждал его об опасности выполнения фигур высшего пилотажа.

Ранее издание Aviation Week сообщило, что Шульц погиб 5 сентября на авиабазе Неллис в Неваде, однако руководство базы отказалось сообщить подробности аварии, заявив, что все детали засекречены.

Толбоев рассказал, что встречался с Шульцем и советовал ему воздержаться от попыток повторить те фигуры высшего пилотажа, которые выполняют российские летчики.

"Я с ним разговаривал, я месяц назад ему говорил: не надо делать то, что мы делаем. Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь", — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Толбоев подчеркнул, что Шульц "летал хорошо" и был опытным пилотом.

"Есть некоторые тонкости очень глубокие, только мы, летчики-испытатели, их знаем. Я ему говорил: "Погибнешь, нельзя делать то, что я делаю". Это грань", — добавил он.

По данным СМИ, Шульц командовал эскадрильей, которая занималась пилотированием военных самолетов иностранного производства, в том числе советских и российских МиГ-29 и Су-27. США получают их из третьих стран и используют для изучения технологий и тактики вероятного противника. В частности, Су-27 наблюдали в полете над Невадой в январе.