Министры стран ЕС обсудили новые правила налогообложения цифровой экономики

ТАЛЛИН, 16 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министры финансов и экономики стран Евросоюза в ходе двухдневной неформальной встречи в Таллине (ECOFIN) обсудили обновление международных правил налогообложения коммерческих объединений, чтобы в дальнейшем применить их и для предприятий, использующих цифровые технологии, сообщила в субботу пресс-служба председательства Эстонии в Совете ЕС.

Министры были единодушны в том, что с принятием решения о налогообложении цифровой экономики следует поспешить и выразили надежду достигнуть единого мнения уже на официальной встрече министров в декабре.

"Для нас важно достигнуть соглашения о международных налоговых правилах, которые бы охватывали новые модели цифровой экономики. Они бы обеспечивали равное налогообложение для всех предприятий, независимо от них сферы деятельности и месторасположения. Я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия помогла нам сделать шаг по направлению к поиску подходящих решений", — заявил министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте после завершения неформальной встречи.

На встрече отмечалось, что бизнес-модели цифровой экономики в отличие от моделей традиционной экономики зачастую действуют виртуально во многих странах. В налогообложении прибыли коммерческих объединений международные правила исходят по-прежнему из предпосылки, что для возникновения налогооблагаемой прибыли необходим физический адрес предприятия.

Это позволяет многим предприятиям не платить налоги, поскольку правила налогообложения устарели. Участники дискуссии, отмечается в сообщении, считают, что при обновлении правил важно отказаться от требования к физическому владению или наличию активов, и заменить концепцией виртуального места деятельности. Это также предполагает достижения более точного соглашения о виртуальных налогоплательщиках — тех, кто реально будет платить налоги.