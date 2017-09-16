Басурин сообщил, что БМП украинских диверсантов подорвалась на минном поле

ДОНЕЦК 16 сен — РИА Новости. Два украинских силовика погибли, еще семеро получили ранения в результате наезда БМП на минное заграждение, установленное бойцами вооруженных сил Украины, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Зафиксировано выдвижение к линии соприкосновения в районе Белая Каменка диверсионной группы для проведения очередной провокации. В связи с отсутствием взаимодействия между подразделениями 28 отдельной механизированной бригады, БМП, которое транспортировало группу, подорвалось на минном поле, перед позициями "Правого сектора"*. В результате двое военнослужащих погибли, семеро получили ранения", — сказал он.

Басурин добавил, что после случившегося силовики попытались спровоцировать ответный огонь со стороны ДНР с целью последующего обвинения во взрыве боевой машины. Подразделения ополчения ответный огонь не открывали.

* Террористическая организация, запрещенная в России.