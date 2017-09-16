После проверки одной из бригад ВСУ завели уголовные дела, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики узнала о четырех уголовных делах, возбужденных после проверки минобороны Украины в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВС Украины, заявил в субботу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

"Кроме того, по результатам работы тыловой инспекции министерства обороны Украины в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, командиром которой является подполковник Драпатый, возбуждено четыре уголовных дела в отношении должностных лиц, причастных к хищению топлива, продовольствия и вещевого имущества в подразделениях бригады", — заявил Филиппоненко.

По данным Народной милиции, при проверке наличия техники в одном из подразделений бригады выявлена недостача трех автомобилей "Урал" и двух БМП-2.

"Вся перечисленная техника находилась в боксе в разобранном состоянии, узлы и агрегаты уложены в ящики для дальнейшего вывоза и продажи, а рамы и кузова распилены. Также при дальнейшем расследовании вскрылся факт фальсификации документов перевода исправной и боеготовой техники в категорию, подлежащую списанию", — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

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