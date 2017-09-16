В Марьинке во дворах жилых домой разведка ДНР нашла огневые позиции ВСУ

ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила огневые позиции украинских силовиков в непосредственной близости к жилым домам в Марьинке, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой были выявлены пять огневых позиций снайперских пар, а также восемь огневых позиций миномётных расчётов, которые по приказу командира 92-й отдельной механизированной бригады подполковника Кокорева были размещены непосредственно во дворах жилых домов частного сектора населенного пункта Марьинка", — сказал он.