Украинские силовики выпустили более 120 мин по ДНР

ДОНЕЦК 16 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 120 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено 19 мин калибром 120-мм и 105 мин калибром 82-мм. На Мариупольском направлении обстрелам с применением вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы Коминтерново и населенного пункта Октябрь", — сказал он.