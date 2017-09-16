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В мире

Вариант неприемлем: в ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев

Сюжет:
Переговоры о мире на Украине в 2017 году (376)
15:2916.09.2017
(обновлено: 15:30 16.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель считает российское предложение о размещении миротворцев ООН в Донбассе интересной идеей, которая, однако, не может служить основанием для снятия с Москвы санкций. В самопровозглашенной Донецкой народной республике отметили, что ввод миротворцев должен быть согласован со всеми сторонами конфликта.

Здание ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Россия предложила вооружить миротворцев ООН на Украине
Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Донбасс для обеспечения охраны наблюдателей ОБСЕ. По его словам, "голубые каски" должны находиться на линии разграничения в зоне конфликта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что позиция России по этому вопросу гибкая.

В интервью медиагруппе Funke канцлер Германии рассказала, что обсуждала российскую инициативу с Путиным. По ее мнению, миротворцы должны находиться не только на линии соприкосновения, но иметь доступ "повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".

При этом канцлер высказалась снятия с России санкций, поскольку, по ее мнению, для этого "должны быть достигнуты существенные успехи".

"В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — заявила она.

Неприемлемый вариант

В самопровозглашенной Донецкой народной республике отметили, что для ввода миротворцев необходимо согласие всех сторон конфликта. 

"В данном случае одной стороной является Украина, а другой — ДНР и ЛНР. Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен. Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада", — заявил полпред ДНР Пушилин в интервью RT.

По его словам, если бы Германия, Франция и США не поддерживали бы Киев, то конфликт в Донбассе уже был бы разрешен. Однако для Запада более приоритетны интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков, полагает Пушилин. 

Пограничный пункт пропуска Изварино в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Представитель ЛНР: "разделять" на российско-украинской границе некого
"Но история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем", — подчеркнул он.

Пушилин добавил, что если у Запада есть мирные способы разрешения конфликта, "а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН", то миротворцев необходимо размещать там, где есть опасность, в частности для сотрудников ОБСЕ. "На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией", — отметил полпред.

Реакция России 

Слова Меркель также прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, неясно, как связаны между собой ввод контингента в Донбасс и санкции против России.

Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Аналитик о ситуации в Донбассе: Киев теперь вряд ли пойдет в атаку
"Мы делаем все, чтобы помочь закрыть эту проблему. Но это проблема Украины, и все здравомыслящие люди это прекрасно понимают", — рассказал он в интервью RT.

Депутат уточнил, что ввод миротворцев призван "уменьшить накал противостояния" между украинскими силовиками и ополченцами и способствовать отводу тяжелых вооружений в рамках Минских соглашений.

"Мы заявили, что заинтересованы в работе миротворцев для погашения конфликта. А Меркель пытается увязать это с санкциями", — отметил Чепа.

Что предлагают в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворцев ООН в Донбасс стало бы "реальным прорывом в процессе мирного урегулирования". 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Нужно согласие сторон: Песков оценил план Порошенко о миротворцах ООН
По его словам, главной проблемой реализации минских соглашений является отсутствие гарантий их претворения в жизнь. "Именно миротворцы могут стать тем инструментом, который сделает так, что дорожная карта будет реализована", — добавил он.

При этом Киев настаивает на том, что миссия ООН должна разместиться не только в зоне соприкосновения сторон, но и на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Но вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР украинские власти отказываются. 

Предложение Киева о размещении миротворцев на российско-украинской границе поддержали в Вашингтоне. Как заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, США рассматривают такую меру в качестве возможного средства для защиты украинских граждан.

Однако в самопровозглашенных республиках этот вариант отвергли. "У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны", — заявил уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Владислав Дейнего.

По мнению российского сенатора Франца Клинцевича, поддерживая украинский вариант, США потакают Киеву.

Он отметил, что ДНР и ЛНР никогда не согласятся на одностороннее присутствие миротворцев на их территории,  тогда как Украина по-прежнему будет полностью свободна в своих действиях, в том числе и военного характера.

"Разумеется, американцы все это прекрасно понимают, но тем не менее практически один к одному повторяют предложения Киева. Вывод очевиден: американцы открыто играют на его стороне, и все опять сведется к уже набившему оскомину пропагандистскому клише: Россия, дескать, отвергает инициативы Киева по мирному урегулированию конфликта на Украине", — считает сенатор.

По словам Клинцевича, Россия, в принципе не приемлет разного рода профанации и исходит из того, что реально можно сделать в данный конкретный момент для снижения градуса конфликта.

"Речь идет о разведении сторон и отводе тяжелой военной техники, после чего в действие вступают миротворцы, которые располагаются на линии разграничения. Эту инициативу, способную сберечь многие жизни, можно реализовать в самое короткое время", — подчеркнул парламентарий.

Вопрос для ООН

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Миротворцы в Донбассе и война в Сирии: что обсудит Россия на ГА ООН
Россия и Украина уже представили в ООН свои проекты резолюции по вводу миротворцев в Донбасс, сейчас ведутся экспертные консультации по текстам документов. Кроме того, Петр Порошенко собирается поднять эту тему во время своего выступления в Совете Безопасности 20 сентября.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости выразил надежду, что стороны достигнут консенсуса.

"Я надеюсь, что 15 членов (Совбеза ООН. — Прим. ред.) смогут прийти к согласию, и когда это случится, я, разумеется, буду полностью готов обеспечить выполнение решения СБ и способствовать разрешению кризиса", — заявил он.

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