В Госдуме ответили Порошенко на слова о ядерном оружии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заявления украинского президента о ядерном оружии представляют собой "ультиматум странам Запада", заявил в интервью RT заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, ядерный заряд — не панацея для Украины. "Украинский президент, видимо, думает, что, получив ядерную дубинку, начнет ею размахивать безнаказанно и никто не выбьет оружие из рук", — сказал парламентарий, отметив, что Порошенко заблуждается.

В пятницу украинский лидер на форуме "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что Будапештский меморандум, подписанный Украиной, Россией, США и Великобританией, не выполняется. "Вы не можете забыть, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд", — сказал Порошенко в ходе выступления, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. После присоединения Киева к договору ядерный арсенал Украины был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.