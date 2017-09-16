В МИД Украины рассказали, к чему должен привести ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Размещение миротворцев ООН в Донбассе должно привести к переходному периоду в зоне конфликта и в перспективе — к выборам в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

"Мандат должен охватывать территориально всю территорию оккупированного Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украинско-российской границы… Мандат такой миссии должен включать полный вывод российских войск и наемников и, конечно, первые шаги для нормализации ситуации… Все это должно заложить основы, чтобы начался эффективный переходный период, который бы привел к выборам", — сказал Климкин на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".

Климкин отметил, что нельзя допустить, чтобы Россия каким-то образом контролировала подготовку к выборам. По его словам, сейчас идут консультации относительно того, как могли бы взаимодействовать миротворцы ООН и представители ОБСЕ. При этом глава украинского МИД подчеркнул, что в состав миротворцев должный войти представители стран, которым Украина и мировое сообщество доверяют. Он еще раз отметил, что представители России не должны принимать участие в составе миротворцев.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.