В Мексике расстреляли члена съемочной группы сериала "Нарко"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Неизвестные в Мексике застрелили ассистента продюсера американского сериала "Нарко" (Narcos), выпущенного видеосервисом Netflix, когда мужчина искал новые места для съемок, сообщает местное издание Noroeste.

По данным издания, 37-летний Карлос Муньос Портал был застрелен в понедельник. Отмечается, что он был специалистом по поиску площадок для съемок американских кинофильмов в Мексике.

По словам друга Муньоса, в понедельник кинодеятель поехал на своем автомобиле в штат Мехико, чтобы сделать несколько фотографий для съемок. Через несколько часов его тело со следами огнестрельных ранений обнаружили в автомобиле на безымянной грунтовой дороге в пустынном месте в муниципалитете Темаскалапа.

Компания Netflix заявила, что власти штата расследуют произошедшее.

Муньос также участвовал в подготовке к съемочному процессу других известных фильмов. В 2003 году он искал локации для съемок фильма "Гнев" режиссёра Тони Скотта с актером Дензелом Вашингтоном в главной роли, затем работал над подготовкой к съемкам фильмов "007: Спектр" Сэма Мендеса, "Апокалипсис" Мела Гибсона и других кинокартин.