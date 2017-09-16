Иран заявил, что располагает доказательствами поддержки ИГ* со стороны США

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана за последние несколько лет смог проникнуть в американские командные центры и имеет доказательства поддержки США террористов "Исламского государства"*, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

"Мы проникали в командные центры США на протяжении нескольких лет и видели, за чем они следят, куда бьют, мимо чего проходят мимо и как поддерживают ИГ*", — сообщил он в пятницу вечером телекомпании IRIB

Хаджизаде отметил, что если КСИР получит разрешение на публикацию доказательств американской поддержки ИГ*, для США их действия в Сирии и Ираке обернутся "большим скандалом".

Военные чины Ирана неоднократно заявляли, что Тегеран располагает доказательствами поддержки Вашингтоном террористической группировки ИГ*. В конце июня советник главнокомандующего КСИР Хамид Реза Могадам Фар в интервью RT заявлял, что Иран опубликует подобные доказательства.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.