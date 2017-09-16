Иран заявил, что располагает доказательствами поддержки ИГ* со стороны США

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана за последние несколько лет смог проникнуть в американские командные центры и имеет доказательства поддержки США террористов "Исламского государства"*, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.IRIB.
Хаджизаде отметил, что если КСИР получит разрешение на публикацию доказательств американской поддержки ИГ*, для США их действия в Сирии и Ираке обернутся "большим скандалом".
Военные чины Ирана неоднократно заявляли, что Тегеран располагает доказательствами поддержки Вашингтоном террористической группировки ИГ*. В конце июня советник главнокомандующего КСИР Хамид Реза Могадам Фар в интервью RT заявлял, что Иран опубликует подобные доказательства.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.