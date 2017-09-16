В Госдуме ответили на предложение Меркель по вводу миротворцев в Донбасс

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (376)

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Меркель в интервью медиагруппе Funke назвала "интересным" предложение России о миссии ООН, однако заявила, что идея Москвы не является поводом для ослабления санкций.

Как отметил Чепа, неясно, как связаны между собой ввод контингента в Донбасс и санкции против России.

"Мы делаем все, чтобы помочь закрыть эту проблему. Но это проблема Украины, и все здравомыслящие люди это прекрасно понимают", — рассказал он в интервью RT.

Депутат уточнил, что ввод миротворцев призван "уменьшить накал противостояния" между украинскими силовиками и ополченцами и способствовать отводу тяжелых вооружений в рамках Минских договоренностей.

"Мы заявили, что заинтересованы в работе миротворцев для погашения конфликта. А Меркель пытается увязать это с санкциями", — отметил Чепа.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал идею отправки миротворческого контингента на Украину, указав, что "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения сторон и только для обеспечения миссии ОБСЕ.

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