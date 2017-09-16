Порошенко обсудит с Трампом Донбасс и сотрудничество по безопасности

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 21 сентября обсудит Донбасс, сотрудничество в сфере безопасности, а также помощь США в вопросе реформ, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Целый перечень вопросов. Я не могу говорить за президента США, какие он вопросы поднимет во время встречи, но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, совместную тактику, об этом уже обсудили с Куртом Волкером (спецпредставитель США по Украине Курт Волкер – ред.), теперь должны утвердить и на самом высоком уровне, будем обсуждать и сотрудничество в сфере безопасности. Это один из ключевых вопросов", — сказал Климкин на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что также будет обсуждаться содействие США дальнейшему продвижению реформ на Украине. По словам Климкина, у Порошенко запланировано около 20 встреч во время визита в США.

Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.