Глава МВД Великобритании после теракта проведет заседание комитета Cobra

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд в субботу проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.

"В 13.00 (15.00 мск – ред.) состоится заседание комитета Cobra под председательством министра внутренних дел Амбер Радд", — сообщил РИА Новости представитель британского правительства.

В состав комитета Cobra входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 30 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. В субботу полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с расследованием теракта.