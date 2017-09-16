Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках по $2 млрд в 2018-2019 годы

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований 2 миллиарда долларов в 2018 году и также 2 миллиардов долларов в 2019 году, сообщает в субботу информагентство "Украинские новости" со ссылкой на министра финансов Александра Данилюка.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований.

"Мы планируем, и это есть в программе МВФ, привлечь 2 миллиарда долларов в 2018 году и в 2019 — еще 2 миллиарда долларов. Это наш ориентир. Конечно, суммы в итоге могут отличаться", — сказал Данилюк.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен (около 7 миллиардов долларов), в том числе почти 71 миллиард гривен (около 2,8 миллиарда долларов) планируется привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен (около 4,2 миллиарда долларов).