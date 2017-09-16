На полях ГА ООН пройдет встреча глав МИД Ирана и "шестерки"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и глав МИД "шестерки" по иранскому атому пройдет на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает агентство ISNA со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.

"Заседание министров иностранных дел Ирана и (группы стран — ред.) "5+1" пройдет на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке", — сообщил агентству дипломат, не назвав точной даты ее проведения.

Иран подчеркивал необходимость организации подобной встречи с учетом нарушений со стороны США при реализации ядерного соглашения, отметил он.

Дипломат также сообщил, что решение о проведении министерской встречи Ирана и "шестерки" стран — России, США, Франции, Великобритании, Германии, Китая — было принято во время заседания в Вене комиссии по контролю реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по проблеме иранского атома.