В Одессе проведут заседание комиссии после пожара в детском лагере

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Заседание комиссии в связи с пожаром в детском лагере состоится в Одессе в субботу, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Ужасная трагедия, которая произошла в Одессе. Это просто ужасно. Я говорил сегодня с главой областной государственной администрации, они сегодня в полдень будут проводить комиссию. По предварительной информации, именно этот комплекс был в мае обследован, в том числе и на противопожарную безопасность, что произошло, будет устанавливать следствие, но это большая трагедия, когда гибнут дети", — сказал Гройсман на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Ранее сообщалось о трех погибших детях (тела двух были найдены). По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

Гройсман отметил, что виновные должны быть наказаны.