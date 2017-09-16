Глава ПМР: пока в Приднестровье российские миротворцы, войны не будет

ТИРАСПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский убежден в том, что пока на территории республики находятся российские миротворцы, войны не будет.

"Глубоко убежден, что пока Россия, российский миротворец здесь, войны не будет. Никто не посмеет посягнуть на Россию", — сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

В этом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Кроме того, на территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.