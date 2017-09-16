В ДНР прокомментировали позицию Меркель по миротворцам в Донбассе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин прокомментировал реакцию канцлера Германии Ангелы Меркель на российскую идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс.

Меркель назвала инициативу России о миротворческой миссии "интересной", но отметила, что они должны иметь широкий доступ, где размещены силы ОБСЕ. При этом, как заявила канцлер, это предложение Москвы пока не дает повода снять санкции.

Если бы Германия, Франция и США не поддерживали Киев, конфликт бы был давно урегулирован. Однако для Запада приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков, отметил Пушилин в интервью RT.

Как отметил полпред ДНР, для самопровозглашенных республик неприемлем сценарий событий в Хорватии, Сербской Краине, Югославии.

"Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ", — сказал он.

Вместе с тем, без согласования с ДНР и ЛНР вводить миротворцев ООН в Донбасс было бы нецелесообразно, уточнил Пушилин.

Ранее российский президент Владимир Путин поддержал идею отправки миротворческого контингента на Украину, чтобы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что "голубые каски" должны находиться только на линии разграничения сторон.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>