После пожара в детском лагере в Одессе возбудили уголовное дело

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в детском лагере в Одессе, сообщили в субботу в Национальной полиции Украины, официально объявив о двух погибших детях.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Ранее сообщалось о трех погибших детях, тела двух из которых были найдены, и продолжающихся поисках третьего. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

"Пятнадцатого сентября в 23.42 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о том, что в Киевском районе г. Одессы по ул. Дача Ковалевского горит детский лагерь. В результате происшествия погибли 2 ребенка. Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 кв м. На время пожара в доме находилось 42 ребенка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, после ликвидации пожара примерно в 3.02 субботы, были обнаружены два обгоревших тела.

"В результате пожара в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006 года рождения. Девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения", — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Продолжается следствие.

О пожарах в детских лагерях в мире в 2012-2017 годах читайте в справке >>

