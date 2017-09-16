Трампу нужно признать "прежние ошибки США" для реформы ООН, считает Косачев

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу для эффективной реформы ООН для начала стоило бы провести консультации с партнерами по Совету Безопасности, а также признать ошибки предыдущего руководства страны, действовавшей в обход ООН, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США созывает 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Ранее сообщалось, что на встречу будут приглашены мировые лидеры, которые подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН. Как сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, "генеральный секретарь рад участвовать во встрече".

"Если бы Трампу действительно хотелось сделать ООН эффективной, то начинать надо было бы не с поспешного сколачивания очередных закулисных "коалиций", а с серьезных консультаций с партнерами по Совету Безопасности, равно как и с признания собственных американских ошибок прежних лет, когда США действовали в обход ООН в Югославии, Ираке и Сирии (Трампу было бы, кстати, не так трудно это сделать — ведь предшественники дров наломали, не он)", — написал Косачев в Facebook.