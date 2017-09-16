Трампу нужно признать "прежние ошибки США" для реформы ООН, считает Косачев

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу для эффективной реформы ООН для начала стоило бы провести консультации с партнерами по Совету Безопасности, а также признать ошибки предыдущего руководства страны, действовавшей в обход ООН, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Если бы Трампу действительно хотелось сделать ООН эффективной, то начинать надо было бы не с поспешного сколачивания очередных закулисных "коалиций", а с серьезных консультаций с партнерами по Совету Безопасности, равно как и с признания собственных американских ошибок прежних лет, когда США действовали в обход ООН в Югославии, Ираке и Сирии (Трампу было бы, кстати, не так трудно это сделать — ведь предшественники дров наломали, не он)", — написал Косачев в Facebook.