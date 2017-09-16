В Афганистане при атаке талибов погиб военный из Румынии

Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. Архивное фото

Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Румынский военнослужащий погиб, еще двое пострадали при нападении талибов на патруль НАТО на юге Афганистана в пятницу, об это сообщила действующая в стране миссия Североатлантического альянса.

Начиненная взрывчаткой машина взорвалась близ международного аэропорта Кандагара в пятницу. Первоначально сообщалось о трех-четырех пострадавших. Ответственность за атаку на колонну иностранных военнослужащих взяло на себя радикальное движение "Талибан"*, сообщили местные СМИ.

"Вчера один румынский военнослужащий был убит в результате атаки смертника в Кандагаре", — сообщила миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в Twitter, отметив, что в результате атаки пострадали еще двое румынских военных.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.