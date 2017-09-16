Азербайджан проведет масштабные военные учения с 18 по 22 сентября

БАКУ, 16 сен — РИА Новости, Вугар Гасанов. ВС Азербайджана проведут широкомасштабные военные учения с 18 по 22 сентября, в них примут участие до 15 тысяч личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения.

"Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 18 сентября стартуют широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск. На учения привлекаются до 15 тысяч личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", — сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Уточняется, что в ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.

"Боевые стрельбы, в том числе с использованием новых систем вооружения, предусматривается проводить на различных полигонах в ходе соответствующих этапов учений. Учения продлятся до 22 сентября", — говорится в сообщении.