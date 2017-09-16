При беспорядках в американском Сент-Луисе пострадали восемь полицейских

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Не менее восьми полицейских получили ранения в результате протестов в американском Сент-Луисе (штат Миссури), сообщила местная полиция.

"В общей сложности в течение дня восемь полицейских получили ранения", — говорится в сообщении полиции города в Twitter

В пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, после чего протестующие начали акцию. Полиция сообщила, что демонстрация приобрела незаконный характер, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и задержали более 20 человек.

Thousands have taken to the streets in the U.S. city of St Louis. #7News pic.twitter.com/ZTVKt923K1 — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 16 сентября 2017 г.

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