Белорус пересек границу с Литвой почти на три метра ради гриба

МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники проводят проверку по факту нарушения границы мужчиной, зашедшим примерно на 2,5 метра на территорию Литвы за грибом, сообщает в субботу Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ранее литовские СМИ сообщили, что служба охраны госграницы Литвы и прокуратура проводят досудебное расследование по факту пересечения границы. По их данным, в нарушении подозревается белорусский пограничник, который сознательно пересек границу, чтобы срезать гриб на территории Литвы. Однако в белорусском погранведомстве заявили, что речь идет не о белорусском пограничнике, а о мужчине в камуфляжном костюме.

"Днем 9 сентября на участке ответственности Гродненской пограничной группы произошло нарушение режима госграницы неустановленным мужчиной, который до 2,5 метров зашел на территорию Литвы с целью сбора грибов", — говорится в сообщении.

Информацию о нарушении оперативный дежурный Варенского отряда Службы охраны госграницы при МВД Литвы передал коллегам из Гродненской пограничной группы. По данному факту, продолжили в ГПК Белоруссии, по инициативе литовской стороны 11 сентября проведена рабочая встреча, в ходе которой факт нарушения госграницы неустановленным лицом подтвержден обеими сторонами. В ходе встречи представителями литовской погранслужбы были предъявлены фотографии с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, что на территорию Литвы кратковременно и на расстояние до 2,5 метров зашел человек.

"По данному факту Гродненской погрангруппой в соответствии с законодательством начат административный процесс, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Литовская сторона будет проинформирована о его результатах установленным порядком", — говорится в сообщении белорусского ведомства.