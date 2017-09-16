Меркель назвала интересной инициативу России о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, при этом их размещение — интересная идея, но она не означает снятия санкций с России. Об этом заявила в интервью медиагруппе Funke канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель также отметила, что необходимо продолжить работать в "этом направлении". "Однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — добавила она, напомнив, что ранее уже обсудила вопрос о миротворцах с президентом России Владимиром Путиным.
Миротворческая идея
Одиннадцатого сентября в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Меркель, в ходе которого они обсудили возможность отправки миротворцев в Донбасс. Российский лидер выразил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте функции миссии ООН. В Кремле пояснили, что речь идет о том, что миротворцы смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других местах, где те бывают.
Необходимый компонент минских соглашений
Это абсолютно неотъемлемый компонент дорожной карты минских договоренностей, — заявил украинский лидер.
По его словам, главной проблемой реализации минских соглашений является отсутствие гарантий их претворения в жизнь. "Именно миротворцы могут стать тем инструментом, который сделает так, что дорожная карта будет реализована", — добавил он.
Американские опасения
"Надо убедиться, что это (поддержка Россией идеи разместить миротворцев в Донбассе. — Прим. ред.) не какая-то ловушка", — сказал Керри, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.
Кучма не согласен
"В каком формате? В том формате, как предложила Россия? Я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем белым светом. Только когда будет закрыта граница украинско-российская, а все другое – это разговоры", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.