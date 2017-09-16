Меркель назвала интересной инициативу России о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, при этом их размещение — интересная идея, но она не означает снятия санкций с России. Об этом заявила в интервью медиагруппе Funke канцлер Германии Ангела Меркель.

Миротворцы ООН, по словам главы немецкого правительства, "должны иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".

Меркель также отметила, что необходимо продолжить работать в "этом направлении". "Однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — добавила она, напомнив, что ранее уже обсудила вопрос о миротворцах с президентом России Владимиром Путиным.

Миротворческая идея

Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки в Донбасс, но они должны находиться только на линии разграничения. В Киеве считают, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Порошенко хочет поднять вопрос миротворцев на Генассамблее ООН.

Одиннадцатого сентября в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Меркель, в ходе которого они обсудили возможность отправки миротворцев в Донбасс. Российский лидер выразил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте функции миссии ООН. В Кремле пояснили, что речь идет о том, что миротворцы смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других местах, где те бывают.

Необходимый компонент минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что введение миротворцев ООН в Донбасс является необходимым компонентом для реализации минских соглашений.

Это абсолютно неотъемлемый компонент дорожной карты минских договоренностей, — заявил украинский лидер.

По его словам, главной проблемой реализации минских соглашений является отсутствие гарантий их претворения в жизнь. "Именно миротворцы могут стать тем инструментом, который сделает так, что дорожная карта будет реализована", — добавил он.

Американские опасения

Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что необходимо убедиться, не является ли идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе, которую поддержал президент России Владимир Путин, "ловушкой".

"Надо убедиться, что это (поддержка Россией идеи разместить миротворцев в Донбассе. — Прим. ред.) не какая-то ловушка", — сказал Керри, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Кучма не согласен

Представитель Киева на минских переговорах, экс-президент Украины Леонид Кучма считает неприемлемым предложенный Россией вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе.

"В каком формате? В том формате, как предложила Россия? Я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем белым светом. Только когда будет закрыта граница украинско-российская, а все другое – это разговоры", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.