ВСУ обстреляли территорию ЛНР из артиллерии, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. Украинские силовики четырнадцать раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в том числе впервые с начала школьного перемирия применив артиллерийские орудия, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122-мм, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Лозовое, Вергулевка, Калиново, Фрунзе, Смелое, Желобок, Первомайск. Уточняется, что огонь из арторудий велся со стороны подконтрольного ВСУ Троицкого в направлении Вергулевки. Всего по территории республики было выпущено более 250 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — сказал собеседник агентства.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий ранен.

Согласно заявлению пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "30 раз нарушили перемирие", "один украинский военный получил ранения".

Как утверждают украинские военные, на донецком направлении огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, Песков и Светлодарска. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов и гранатометов по позициям в районе Водяного. В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ополченцы обстреляли Крымское и Новотошковское.